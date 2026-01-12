12 ene. 2026
Talentos que emergen: Santiago Galeano y Kevin Cardozo

Con 13 y 14 años, Santiago Galeano y Kevin Cardozo se foguean con la Primera.

En los últimos días, Nacional alborotó los medios al compartir la imagen de un chico de 13 años al lado del experimentado Roque Santa Cruz. Se trata de Santiago Galeano, jugador que la rompió en su categoría y realizó los trabajos con la Primera.

Lorenzo Frutos, coordinador de las Formativas de la Academia, lo describió como “un delantero potente, con una velocidad y físico que marcan diferencia en su categoría”.

“Su característica principal es que es un goleador de área, busca bien los espacios, mete buenas diagonales, maneja ambas piernas, tiene buen remate”, dijo en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Otro caso que también se conoció fue el de Kevin Cardozo, de 14 años, y hace la pretemporada con el plantel principal de Guaraní. “Es de constitución grande, es rápido, es zurdo, juega de extremo, por izquierda o por derecha, señaló Petrona Morínigo, también en charla con FALG.

Petrona fue la responsable de que a Libertad llegara el mediocampista Diego Gómez, que desde hace algunos años ya se encuentra jugando en la Premier League, una de las mejores ligas del mundo.

Tanto Galeano como Cardozo serán llevados de a poco para que sigan avanzando hasta la meta sin apurarlos.

