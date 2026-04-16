17 abr. 2026
Copa Libertadores

Corinthians castiga a Santa Fe y se afianza en el liderato

Corinthians venció este miércoles por 2-0 a Independiente Santa Fe y con 6 puntos de 6 posibles se afianzó en la cima del Grupo E de la Copa Libertadores U, cuya campaña comenzó hace una semana con un triunfo por 0-2 sobre Platense.

Abril 16, 2026 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro brasileño lidera en su grupo.

Foto: @Corinthians

Santa Fe, por contra, quedó estacionado con un punto al ceder en casa un empate 1-1 a Peñarol, que este jueves recibirá a Platense en el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos.

El ritmo del partido de hoy en el Neo Química Arena fue impuesto desde los primeros compases por el dueño de casa.

El equipo dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz acaparó la posesión del balón, presionó sobre la portería de Andrés Mosquera Marmolejo.

El equipo albirrojo bogotano apostó por un bloque defensivo sólido y algunas transiciones rápidas, con el goleador Hugo Rodallega como principal arma de ataque.

Fue, precisamente, un remate suyo que contuvo a medias Hugo Souza el primer aviso de gol serio en el primer tiempo.

La paridad se quebró recién al minuto 50.

El dominio aéreo, que ya había sido una amenaza latente en la primera parte, fue finalmente la vía por la cual el local logró romper el empate.

En un cobro de esquina desde el sector izquierdo, Gustavo Henrique ganó en las alturas y bajó el balón hacia el centro del área pequeña. Allí apareció Raniele, quien se anticipó a la marca y conectó con la pierna derecha para colocar el 1-0.

Tras el gol, el equipo Cardenal intentó adelantar sus líneas, pero la organización defensiva de los brasileños impidió cualquier reacción clara.

A mitad del segundo tiempo, los equipos se acomodaron: Corinthians optó por nutrir su mediocampo de jugadores frescos, mientras que el uruguayo Pablo Repetto se decidió por salir a la caza del gol y se encomendó a dos atacantes.

La nueva formación no llegó a acomodarse que Rodrigo Garro cobró una falta desde el costado derecho y colocó un centro preciso al corazón del área que Henrique no desperdició.

Tras haber asistido en el primer gol, esta vez se vistió de finalizador y a los 80 minutos envió con la tibia el esférico al fondo de la red sentenciando el destino de los colombianos.

Tras el receso, el 29 de abril Independiente de Santa Fe viaja a Buenos Aires para enfrentar a Platense y, un día después, Corinthians recibirá a Peñarol en Montevideo.

Copa Libertadores Corinthians Independiente Santa Fe
Redacción D10
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