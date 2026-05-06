Con gol de Tito Villalba Barcelona derrotó a Boca Juniors

La cuarta jornada del Grupo D se completará este miércoles en territorio chileno con el choque entre universitarios y los de Belo Horizonte. Héctor Villalba sentenció el partido el minuto 72 tras culminar un contragolpe.

Las condiciones del campo no fueron las mejores para las propuestas de juego de ambos equipos debido a la lluvia que cayó antes y durante el primer tiempo del partido.

Santiago Ascacibar y Ayrton Costa desperdiciaron la primera oportunidad de gol y en última instancia salvó el portero José Contreras.

Desde el minuto 33, Boca Juniors jugó con un hombre menos por la expulsión de Ascacibar, aunque Barcelona también quedó con 10 en la última acción del primer tiempo por falta del centrocampista argentino Milton Céliz.

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



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Cerca del descanso, Aranda lanzó un pase profundo para Merentiel, cuyo remate a puerta controló Contreras.

La ansiedad de Barcelona por ganar el encuentro lo llevó a dejar espacios en su defensa, por lo que Boca comenzó a crear mejores llegadas obligando al portero Contreras a convertirse en figura.

Sobre el final del partido, García salvó del segundo gol a Boca tras una rápida salida de Villalba, que decidió rematar y no habilitar a Miguel Parrales que acompañaba la acción.

Mientras Boca Juniors recibirá el próximo 19 de mayo a Cruzeiro, Barcelona visitará el día 21 a Universidad Católica por la quinta y penúltima fecha del Grupo D.