Cerro Porteño se juega todo

Cerro Porteño visita Colombia, sin margen para el error, desde las 23:00, en la ciudad de Cartagena de las Indias, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El Azulgrana no puede fallar en tierras cafeteras, ya que arriba al juego en tercera posición luego de haber arrancado la competencia con derrota en Lima ante el Sporting Cristal, venciendo al equipo colombiano en Asunción 1-0 y empatando en casa con Palmeiras 1-1.

En el equipo del Ciclón, luego del frustrante paso en el torneo local, en donde perdió el título de campeón a tres fechas del final, la apuesta total está puesta en conseguir prolongar su presencia en el plano internacional.

Cerro Porteño no contará con figuras claves como Cecilio Domínguez e Ignacio Aliseda, ambos al margen de último momento por lesiones, el principal adversario que tuvo el equipo de Barrio Obrero durante todo el semestre, debido a la pésima planificación en la etapa de pretemporada.

CIFRA. 3 goles suma el ofensivo Juan Manuel Iturbe en lo que va de la temporada, todos anotados en el plano local.