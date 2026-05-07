06 may. 2026
Copa Libertadores

Tiago Palacios salva los muebles y Cusco se hiere con el empate

Tiago Palacios rescató con su gol en los 3.400 metros de altitud de Cusco un empate 1-1 que aferra a Estudiantes con 6 puntos en el segundo puesto del Grupo A de la Libertadores y hunde al equipo peruano en el sótano con uno de 12 posibles.

Mayo 06, 2026 09:41 p. m.
FBL-LIBERTADORES-CUSCO-ESTUDIANTES

Entretenido partido entre Cusco y Estudiantes.

MIGUEL MARRUFFO/AFP

A falta del partido que jugarán este jueves Independiente Medellín (4 puntos) y Flamengo (7), el resultado de hoy en el estadio Inca Garcilso de la Vega resultó favorable a los planes del visitante y obliga al local a buscar su mejor fútbol en las próximas dos jornadas e invocar un milagro.

Al comienzo del partido, el arquero uruguayo Fernando Muslera atajó un par de remates del local Facundo Callejo.

El extremo argentino-uruguayo Tiago Palacios comenzó a aparecer con peligro en el área de Pedro Díaz.

Pero en el minuto 36 la historia cambió para el equipo peruano cuando el centrocampista argentino Lucas Colitto recibió el rebote de un cabezazo en el área, anotó con pierna zurda y desató una ruidosa celebración en las gradas.

El extremo izquierdo José Manzaneda desperdició la ocasión de anotar el segundo al final del primer tiempo.

Tras el descanso, Estudiantes mantuvo el control del balón lejos de la portería de Fernando Muslera.

Apostar a reforzar la defensa e inquietar a la contra dio frutos a Estudiantes a los 58 minutos, cuando Palacios apareció para recibir una asistencia de Mikel Amondaraín. Silencio en las gradas.

En los siguientes minutos, Estudiantes ensayó nuevas maniobras al ataque ataca más y se mueve más cómodo, a pesar de la altura, en busca del triunfo en su visita al Cusco.

Facundo Farías tuvo una oportunidad clara de establecer la remontada, pero su remate lo devolvió el palo.

En la quinta fecha, Cusco recibirá a Independiente Medellín el 20 de mayo, y Estudiantes visitará a Flamengo el mismo día.

Ficha técnica:

1. Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias (José Bolívar, m.86), Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto (Gabriel Carbajal, m.75), Lucas Colitto (Nicolás Silva, m.60), José Manzaneda; Iván Colman (Juan Tévez, m.60) y Facundo Callejo. Entrenador: Alejandro Orfila

1. Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza (Lucas Alario, m.84), Leandro González, Tomás Palacios, Gaston Benedetti; Mikel Amondaraín, Alexis Castro (Eros Mancusso, m.76); Tiago Palacios (Santiago Núñez, m.84), Gabriel Neves; Fabrizio Pérez (Edwuin Cetré, m.65) y Guido Carrillo (Facundo Farías, m.65). Entrenador: Alexander Medina

Goles: 1-0, m.36: Lucas Colitto. 1-1, m.58: Tiago Palacios.

Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerrero amonestó a Alexis Castro, Aldair Fuentes, Facundo Farías y a Gabriel Neves.

Incidentes: Partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores jugado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco. EFE

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