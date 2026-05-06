Ramón Sosa anota en el triunfo de Palmeiras

El actual subcampeón de la Libertadores mantuvo su condición de invicto en la actual edición del torneo y arrebató a Sporting Cristal el primer lugar del Grupo F al alcanzar los 8 puntos, mientras el cuadro peruano es segundo con 6 unidades, a falta de que jueguen Junior (1) y Cerro Porteño (4) este jueves.

En el estadio Alejandro Villanueva, el local utilizó todas sus armas en el ataque, con Maxloren Castro y Luis Iberico, con la esperanza de ser los primeros en anotar.

El Verdao respondió por medio de Arthur, que recibió un rebote y disparó al arco celeste pero se encontró a Diego Enríquez atento y atajó su disparo.

No obstante, a los 31 minutos, el delantero argentino ‘Flaco’ López ingresó al área, recibió un centro y marcó el primer gol para Palmeiras.

Al final del primer tiempo, Palmeiras agudizó la presión en busca de ampliar el marcador, pero la defensa de Cristal y su portero Enríquez bloquearon sus esfuerzos.

En el segundo tramo del partido, el paraguayo Ramón Sosa marcó el segundo para el ‘Verdao’ a los 50 minutos, al rescatar un balón desviado torpemente por Rafael Lutiger.

¡AHÍ VIENE RAMÓN! El Flaco López condujo y Sosa aprovechó el error en la defensa para marcar el 2-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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Con la ventaja de dos goles en el marcador, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se adueñaron del partido y tuvieron ocasiones para ampliar su casillero.

El técnico de Cristal, el brasileño Zé Ricardo, puso en la cancha a su compatriota Felipe Vizeu y el equipo local gozó de oportunidades para haber reducido la diferencia con un tanto, pero el arquero Carlos Miguel logró de manera milagrosa mantener su arco en cero.

En la quinta jornada, Palmeiras jugará contra Cerro Porteño el próximo 20 de mayo, mientras Cristal visitará al colombiano Junior el mismo día.