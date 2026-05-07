Garnero celebra que Católica está “en una buena situación y expectantes”

“Estamos en una buena situación y expectantes por lo que viene”, aseguró Garnero en conferencia de prensa considerando que en la próxima fecha volverá a jugar de local en Santiago ante el ecuatoriano Barcelona, último de la zona con tres puntos.

Los Cruzados sumaron siete puntos, al igual que Cruzeiro, y sacaron un punto de ventaja sobre el argentino Boca Juniors.

El entrenador, no obstante, reconoció que a su equipo le “faltó claridad para tener situaciones más claras” con las cuáles definir a su favor un partido en el que tuvo la ventaja de jugar con un hombre más, tras la expulsión del ecuatoriano Keny Arroyo comenzando el segundo tiempo.

“La sensación es que nosotros queríamos ganarlo, cuando se presenta la expulsión pensamos que nos podía dar una oportunidad mayor, pero necesitábamos precisión para poder abrirlo y hoy no tuvimos una noche muy precisa”, comentó.

Garnero explicó que los cambios que realizó fueron para buscar el partido, con la entrada del volante argentino Matías Palavecino y el atacante Jimmy Martínez, lo cual les dejó con el control del juego hasta el final.

“Creímos que con Matías y Jimmy íbamos a tener más juego que nos estaba faltando, sabiendo de que el rival iba reducir los espacios y se iba a meter más atrás”, dijo.

El adiestrador agregó que buscaba tener “dos delanteros dentro del área” con los movimientos que ejecutó y que buscó “los intérpretes que mejor consideré que lo podían hacer”.

Ante la consulta sobre la imposibilidad de ganar, Garnero aseveró que “no tengo un sabor amargo. Estoy puntero en una zona muy complicada, con grandes equipos, a dos fechas del final pudiendo definir de local”. EFE