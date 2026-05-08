08 may. 2026
Copa Libertadores

El tremendo golazo de Pablo Vegetti

VIDEO. Cerro Porteño se impuso al Junior en Cartagena con un tremendo tanto convertido por “El Pirata”.

Mayo 08, 2026 07:47 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-CERROPORTENO

Vegetti hizo el tanto del triunfo azulgrana.

Foto: AFP

Las redes sociales se inundan con las imágenes del tanto convertido por Pablo Vegetti en el triunfo frente a Junior de Barranquilla, por la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

El delantero argentino, que venía siendo resistido por su poca producción, sacó a relucir toda su jerarquía y a los 12’ minutos empalmó en el aire un balón mal despejado por la defensa y el disparo se metió de forma espectacular en el arco defendido por Mauro Silveira.

Con este resultado, el Ciclón suma 7 unidades, uno menos que Palmeiras y sueña con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la próxima jornada deberá visitar al Verdão.

Cerro Porteño Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
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