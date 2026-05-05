05 may. 2026
Copa Libertadores

Rosario Central vs. Libertad: Paso a paso

Libertad visita a Rosario Central por la fecha 4 del Grupo H de la Conmebol Libertadores a partir de las 19:00 en el Gigante de Arroyito.

Mayo 05, 2026 06:44 p. m. • 
Por Redacción D10
ROSARIO VS LIBERTAD.png

Rosario Central y Libertad se miden a las 19:00 en el Gigante de Arroyo

Rosario Central Libertad Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño vs. Palmeiras
Copa Libertadores
Cerro Porteño vs. Palmeiras: Paso a paso
Cerro Porteño recibe al Palmeiras en La Nueva Olla por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Jonatan Torres
Copa Libertadores
El equipo de Cerro Porteño que se perfila
Cerro Porteño recibe esta noche al Palmeiras por Copa Libertadores y el entrenador Ariel Holan pondría un equipo con una línea defensiva integrada por cinco jugadores.
Abril 29, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Copa Libertadores
Cerro Porteño vs. Palmeiras: Choque fuerte
Con su gente. Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla al Palmeiras de Brasil desde las 21:30, buscando sumar en Copa.
Abril 29, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCGF5tWcAAvNFD.jpeg
Copa Libertadores
Histórico triplete para Carlos González
VIDEO. El delantero paraguayo Carlos González aportó los tres goles para la victoria del Independiente del Valle sobre Libertad. El dato es relevante y cargado de historia.
Abril 29, 2026 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCZemxaIAADGvE.jpeg
Copa Libertadores
Di María anota su primer gol en Libertadores en victoria de Rosario Central en Caracas
Rosario Central pasó este martes a liderar el grupo H de la Copa Libertadores tras vencer por 0-3 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un partido en el que el mundialista Ángel di María convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCSkrqWMAAfsHa.jpeg
Copa Libertadores
Roja para Bareiro y derrota para Boca
Cruzeiro derrotó este martes con un gol del colombiano Néiser Villarreal por 1-0 a Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Bareiro en el partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más