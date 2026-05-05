05 may. 2026
Copa Libertadores

Última chance para el Guma

DUELO CLAVE. Libertad no tiene margen de error ante Rosario Central, la victoria es su necesidad imperiosa para seguir en Copa.

Mayo 05, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-LIBERTAD-DELVALLE

Gran momento. Lorenzo Melgarejo buscará alargar su racha goleadora en la Sudamericana.

DANIEL DUARTE/AFP

Libertad viajó a Rosario con la misión de sumar sus primeros puntos en una parada brava ante el líder del grupo, Rosario Central (7), en el estadio Gigante de Arroyito. El Gumarelo buscará la hazaña en territorio argentino, desde las 19:00. Solamente la victoria podría llenar de esperanzas nuevamente al Repollero. Recordemos que en el juego de ida, en La Huerta, el Guma había caído por la mínima (1-0) con el gol de Enzo Copetti, a los 83’.

Mientras que el último partido del Grupo H también fue caída, ante Independiente del Valle por 3-2; este juego se había disputado en Tuyucuá.

La tabla de clasificación lidera el Canalla e Independiente del Valle, con 7 unidades; Universidad Central de Venezuela tiene 3 y muy relegado el Guma sin punto. Los dos primeros clasifican a octavos y el tercero va por repechaje para octavos de la Sudamericana.

CIFRA. 3 anotaciones para Libertad en la competencia. Mientras que ha encajado siete goles. Tiene 4 en contra.

Copa Libertadores Libertad Rosario Central
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