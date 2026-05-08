08 may. 2026
Copa Libertadores

“Para qué te traje” Carlitos

VIDEO. El colombiano Carlos Bacca se perdió un gol increíble frente a Cerro Porteño.

Mayo 08, 2026 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Bacca, solito, se perdió lo que era el empate.

Más de uno se recordó de la popular frase inmortalizada por el relator argentino “Bambino” Pons al ver la jugada que protagonizó el delantero colombiano Carlos Bacca, en el encuentro frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

El duelo iba 0-1 por el tanto convertido por Pablo Vegetti, pero a los 78 minutos el ariete, ex Milan, quedó de cara al gol y le pegó tan mal que el balón terminó yendo hacia el poste derecho de Alexis Martín Arias.

Al final el resultado terminó favoreciendo al cuadro paraguayo que se ilusiona con clasificar a los octavos de final. El Ciclón de Ariel Holan suma 7 puntos, uno menos que el puntero Palmeiras.

Copa Libertadores Cerro Porteño Boca Juniors
Redacción D10
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