“Para qué te traje” Carlitos

Más de uno se recordó de la popular frase inmortalizada por el relator argentino “Bambino” Pons al ver la jugada que protagonizó el delantero colombiano Carlos Bacca, en el encuentro frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

El duelo iba 0-1 por el tanto convertido por Pablo Vegetti, pero a los 78 minutos el ariete, ex Milan, quedó de cara al gol y le pegó tan mal que el balón terminó yendo hacia el poste derecho de Alexis Martín Arias.

Al final el resultado terminó favoreciendo al cuadro paraguayo que se ilusiona con clasificar a los octavos de final. El Ciclón de Ariel Holan suma 7 puntos, uno menos que el puntero Palmeiras.