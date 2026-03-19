Todo listo para la gran fiesta del Nacional de fútbol de salón

En cuatro sedes en simultáneo se pone en marcha este viernes el Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En la localidad de Caaguazú, sede central, los juegos por la ronda de apertura por el Grupo A será: Capitán Miranda vs. Carmen del Paraná (18:15), Caaguazú vs. Minga Guazú (20:15) y Ayolas vs. Paranaense (22:15).

En Coronel Oviedo, por el Grupo B: Itauguá vs. Caazapá (18:15), Coronel Oviedo vs. Caacupé (20:15) y Villa Hayes vs. Encarnación (22:15).

En Pastoreo, por el Grupo C: San Pedro vs. San Juan Bautista (18:15), Pastoreo vs. Ñemby (20:15) y Concepción vs. Ypacarai (22:15).

En Repatriación, Grupo D: Amambay vs. Villeta (18:15), Repatriación vs. Cerrito (20:15) y Villarrica vs. Altos (22:15).

Avanzan de cada grupo los dos mejores, para la ronda de mata-mata de eliminación a un juego. Los ganadores de esa llave califican para el cuadrangular final que se desarrollará de manera íntegra en Caaguazú.