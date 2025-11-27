26 nov. 2025
Torneo Clausura

Olimpia cede un empate agónico en la despedida de Ever Almeida

Olimpia empató con el 2 de Mayo por 3-3, en el cierre del Clausura y en el adiós de Ever Hugo Almeida como DT del Franjeado.

Noviembre 26, 2025 09:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia 2 de mayo

Olimpia y 2 de Mayo cumplieron un intenso juego en Capiatá.

Foto: Gentileza.

Olimpia cerró la temporada, con un empate ante el 2 de Mayo en de Capiatá, en compromiso que marcó la despedida de Ever Hugo Almeida, que no continuará como entrenador en la próxima temporada, cerrando su quinto ciclo con la institución franjeada.

Olimpia no pudo sostener su buen momento, siendo Lucas Verza responsable de no cerrar el juego con festejo en la despedida del experimentado entrenador, ya que en el primer gol no pudo rechazar de manera efectiva, sumado a ello la poca capacidad de reacción en el tercer gol.

Olimpia en parte fue superior, en base a un juego intenso, presionando en la salida al rival, por lo que pudo revertir el marcador ya en la primera parte, pudiendo ampliar la diferencia en la complementaria, pero al no aprovechar su momento, el Gallo Norteño encontró reacción y lo igualó sobre el final.

Para Olimpia es tiempo de análisis, de acuerdo a la conducción y para rearmar el plantel de cara al 2026, luego de un paso turbulento de estrategas y tiempo fugaz para la leyenda de Almeida.

Olimpia 2 de Mayo Torneo Clausura
Redacción D10
