Tomás Rodríguez
Olimpia
Olimpia: Tomás Rodríguez podría llegar el martes
Según informaciones periodísticas, el delantero panameño Tomás Rodríguez, en el mejor de los casos, estaría llegando el martes al país para sumarse al Olimpia.
Diciembre 15, 2025 11:54 a. m.
·
Redacción D10