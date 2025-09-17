17 sept. 2025
Olimpia

Con cambios ante el Triqui

Olimpia se movilizó este miércoles en horas de la mañana pensando en el partido ante el Sportivo Trinidense, el viernes, desde las 19:00, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Septiembre 17, 2025 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Regular. Hugo Quintana regresará en el equipo base de Olimpia, tras comenzar en el banco ante el Trico.

Ever Almeida trabaja en fortalecer la línea defensiva, ya que en la primera ronda del campeonato fue el que más tantos en contra sufrió, con 23 goles en total, uno más que el Atlético Tembetary.

En este sentido, el adiestrador presentaría variantes en la zaga, con nombres y en un esquema de 3 o 4 defensores, que será definido plenamente en los próximos entrenamientos. No se descartan los ingresos de Gustavo Vargas y Héctor David Martínez.

Podría ceder su lugar el argentino Manuel Capasso, uno de los que estuvo en el centro de la crítica, tras la derrota frente a Nacional en La Visera. En el mediocampo regresará a la titularidad Hugo Quintana para acompañar al capitán Ricahard Ortiz. Por necesidad también seguiría en el onceno el juvenil Alan Ledesma.

Canje de entradas

La entidad de Para Uno habilitó el canje de entradas para el duelo del viernes contra Sportivo Trinidense en el estadio Defensores del Chaco. Recordemos que los precios de las boletas son los siguientes: Graderías Sur y Norte G. 20.000; Plateas G. 30.000; Preferencias G. 50.000; Preferencias C G. 60.000; Preferencias E G. 20.000 (visitante). Todos los niños deberán abonar G. 10.000 para ingresar en los sectores.

CIFRA. 3 goles acumula Hugo Quintana con la camiseta de Olimpia en 11 presencias en el Torneo Clausura 2025.

