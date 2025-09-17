Con cambios ante el Triqui

Ever Almeida trabaja en fortalecer la línea defensiva, ya que en la primera ronda del campeonato fue el que más tantos en contra sufrió, con 23 goles en total, uno más que el Atlético Tembetary.

En este sentido, el adiestrador presentaría variantes en la zaga, con nombres y en un esquema de 3 o 4 defensores, que será definido plenamente en los próximos entrenamientos. No se descartan los ingresos de Gustavo Vargas y Héctor David Martínez.

Podría ceder su lugar el argentino Manuel Capasso, uno de los que estuvo en el centro de la crítica, tras la derrota frente a Nacional en La Visera. En el mediocampo regresará a la titularidad Hugo Quintana para acompañar al capitán Ricahard Ortiz. Por necesidad también seguiría en el onceno el juvenil Alan Ledesma.

Canje de entradas

La entidad de Para Uno habilitó el canje de entradas para el duelo del viernes contra Sportivo Trinidense en el estadio Defensores del Chaco. Recordemos que los precios de las boletas son los siguientes: Graderías Sur y Norte G. 20.000; Plateas G. 30.000; Preferencias G. 50.000; Preferencias C G. 60.000; Preferencias E G. 20.000 (visitante). Todos los niños deberán abonar G. 10.000 para ingresar en los sectores.

CIFRA. 3 goles acumula Hugo Quintana con la camiseta de Olimpia en 11 presencias en el Torneo Clausura 2025.