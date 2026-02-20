20 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Tata Martina confirma la capitanía del Atlanta a Miguel Almirón

Gerardo Tata Martino, entrenador del Atlanta United, llenó de elogios a su nuevo capitán, el paraguayo Miguel Almirón.

Febrero 20, 2026 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
HA1hPOmXsAAQ5Yp.jpg

Miguel Almirón, mediocampista y nuevo capitán del Atlanta United.

El argentino Gerardo Tata Martino, entrenador del Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, habló en conferencia de prensa y llenó de elogios al capitán de su equipo, el paraguayo Miguel Almirón.

El Tata confirmó que Miguel Almirón será el capitán de Atlanta para este inicio de la Major League Soccer. “Miguel es el capitán porque es el jugador más influyente que tenemos, porque es el líder del equipo y por la historia que el construyó en Atlanta marcan que lo que corresponde es que él sea el capitán”, explicó.

Consultado sobre lo que espera de Miggy como capitán, el Tata lo resumió de la siguiente manera: “Que gane los partidos”.

Atlanta se estrena en la Major League Soccer 2026 en su primera jornada visitando a Cincinnati en juego marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:45.

Tata Martino Miguel Almirón Atlanta United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”
El delantero de Boca Juniors, Ángel Romero, se refirió a los amistosos de la Selección Paraguaya: “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”.
Febrero 17, 2026 12:25 p. m.
 · 
Redacción D10
ppita.jpg
Paraguayos en el Exterior
Isidro Pitta no pierde la ilusión de ir al Mundial
Isidro Pitta volvió con todo tras su lesión y sigue soñando con la posibilidad de integrar la lista albirroja para el Mundial.
Febrero 17, 2026 12:15 p. m.
Isidro Pitta
Paraguayos en el Exterior
La patada de gol de Isidro Pitta
El Red Bull Bragantino superó el domingo al Novorizontino por 3-0 y el paraguayo Isidro Pitta aportó un gol dándole una patada a la pelota.
Febrero 16, 2026 02:05 p. m.
 · 
Redacción D10
20260216_091743.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca empata de local con Platense y termina silbado por sus hinchas
Boca Juniors empató ante Platense con Ángel Romero como titular por la quinta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino y terminó silbado por sus hinchas en ‘La Bombonera’.
Febrero 16, 2026 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
mmedina.jpg
Paraguayos en el Exterior
Debut goleador de Jesús Medina en México
VIDEO. El paraguayo Jesús Medina marcó un gol en su debut oficial en el fútbol mexicano.
Febrero 15, 2026 07:38 p. m.
Óscar Romero.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego Martínez revela que Óscar Romero lo llamó
Diego Martínez, técnico de Huracán, reconoció en conferencia de prensa que Óscar Romero lo llamó para jugar en Huracán.
Febrero 15, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más