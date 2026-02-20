Tata Martina confirma la capitanía del Atlanta a Miguel Almirón

El argentino Gerardo Tata Martino, entrenador del Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, habló en conferencia de prensa y llenó de elogios al capitán de su equipo, el paraguayo Miguel Almirón.

El Tata confirmó que Miguel Almirón será el capitán de Atlanta para este inicio de la Major League Soccer. “Miguel es el capitán porque es el jugador más influyente que tenemos, porque es el líder del equipo y por la historia que el construyó en Atlanta marcan que lo que corresponde es que él sea el capitán”, explicó.

Consultado sobre lo que espera de Miggy como capitán, el Tata lo resumió de la siguiente manera: “Que gane los partidos”.

Atlanta se estrena en la Major League Soccer 2026 en su primera jornada visitando a Cincinnati en juego marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:45.