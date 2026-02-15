Adam Bareiro convierte y lanza un guiño a Boca Juniors

Fortaleza venció anoche por 2-0 a Ferroviário por la semifinal de ida del campeonato Cearense con una gran actuación del paraguayo Adam Bareiro, pretendido por Boca juniors que ya presentó una oferta formal por el futbolista de 29 años que ya conoce el fútbol argentino por haber vestido las camisetas de San Lorenzo y River Plate.

Adam Bareiro convirtió el primer gol del partido a los 13 minutos de la primera parte con un tremendo golpe de cabeza anticipándose al defensor. Es el tercer gol del Zorrito en el año y el décimo con la camiseta de Fortaleza, club al cual llegó a mediados de la temporada pasada.

Tras el partido, Bareiro confesó que el interés de Boca Juniors es real y se mantuvo al margen de lo que pueda llegar a suceder. “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”, comenzó diciendo.

El Zorrito solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su actual equipo. “La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos. Soy agradecido”, concluyó.