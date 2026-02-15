15 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Adam Bareiro convierte y lanza un guiño a Boca Juniors

El delantero paraguayo Adam Bareiro convirtió un tanto para Fortaleza, festejó al estilo Juan Román Riquelme y habló del interés de Boca Juniors.

Febrero 15, 2026 09:49 a. m. • 
Por Redacción D10
Adam Bareiro.jpg

Adam Bareiro, delantero de Fortaleza de Brasil.

Fortaleza venció anoche por 2-0 a Ferroviário por la semifinal de ida del campeonato Cearense con una gran actuación del paraguayo Adam Bareiro, pretendido por Boca juniors que ya presentó una oferta formal por el futbolista de 29 años que ya conoce el fútbol argentino por haber vestido las camisetas de San Lorenzo y River Plate.

Adam Bareiro convirtió el primer gol del partido a los 13 minutos de la primera parte con un tremendo golpe de cabeza anticipándose al defensor. Es el tercer gol del Zorrito en el año y el décimo con la camiseta de Fortaleza, club al cual llegó a mediados de la temporada pasada.

Tras el partido, Bareiro confesó que el interés de Boca Juniors es real y se mantuvo al margen de lo que pueda llegar a suceder. “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”, comenzó diciendo.

El Zorrito solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su actual equipo. “La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos. Soy agradecido”, concluyó.

Adam Bareiro Boca Juniors Fortaleza
Redacción D10
Más contenido de esta sección
eneso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Enso González, fuera de las canchas por dos meses
El atacante paraguayo del Wolves de Inglaterra sufrió una lesión meniscal, y otra vez se pierde la chance de sumar regularidad.
Febrero 13, 2026 03:47 p. m.
 · 
Redacción D10
4LB4OGS3IFD4VCETOSSJWJ3ICM.jpg
Paraguayos en el Exterior
Óscar Romero tiene nuevo equipo
Se confirmó el nuevo equipo de Óscar Romero para la temporada 2026.
Febrero 12, 2026 07:49 p. m.
HA9rALlXYAACCoP.jfif
Paraguayos en el Exterior
¿Qué se sabe de la lesión de Damián Bobadilla?
El volante Damián Bobadilla se retiró lesionado en el partido del São Paulo y encendió las alarmas en la Albirroja.
Febrero 12, 2026 04:21 p. m.
WhatsApp Image 2026-02-11 at 18.49.59.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Liverpool derrota al Sunderland de Omar Alderete
Un cabezazo de Virgil van Dijk dio la victoria al Liverpool en su visita al Sunderland del paraguayo Omar Alderete que jugó de titular.
Febrero 11, 2026 08:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Paraguayos en el Exterior
La decisión de River Plate sobre Matías Galarza
Matías Galarza, sin minutos en el 2026, fue tentado por un equipo de la Major League Soccer y River Plate ya habría tomado una decisión sobre el paraguayo.
Febrero 10, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso y un momento excepcional
Julio Enciso anda teniendo un estupendo arranque de año con el Racing de Estrasburgo.El delantero paraguayo fue determinante en la victoria y clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa de Francia.
Febrero 06, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más