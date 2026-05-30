El PSG quiere el bi; el Arsenal, la primera

Para el conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, esta cita representa la oportunidad histórica de alcanzar la gloria europea por segunda vez consecutiva. Enfrente, el Arsenal llega con la determinación de bautizarse continentalmente, apoyado una propuesta ofensiva que dio frutos constantes durante todo el torneo. Los dos vienen de ser campeones de temporada en sus respectivos países.

“Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien”, dijo Luis Enrique. Por su parte, Mikel Arteta, DT de Arsenal, afirmó que “la ambición es aún mayor, hemos ganado un título y ahora queremos el segundo, hablamos de esto como una plataforma que te lleva a mejores destinos”.