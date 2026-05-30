30 may. 2026
Champions League

El PSG quiere el bi; el Arsenal, la primera

El Puskás Aréna recibirá a las 13:00 la gran final de la UEFA Champions League, un duelo que promete paralizar al mundo del fútbol. El París Saint-Germain y el Arsenal se verán las caras, buscando consagrarse en la cima del continente.

Mayo 30, 2026 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Partidazo en la Champions.

Rodolfo Areco Martínez

Para el conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, esta cita representa la oportunidad histórica de alcanzar la gloria europea por segunda vez consecutiva. Enfrente, el Arsenal llega con la determinación de bautizarse continentalmente, apoyado una propuesta ofensiva que dio frutos constantes durante todo el torneo. Los dos vienen de ser campeones de temporada en sus respectivos países.

“Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien”, dijo Luis Enrique. Por su parte, Mikel Arteta, DT de Arsenal, afirmó que “la ambición es aún mayor, hemos ganado un título y ahora queremos el segundo, hablamos de esto como una plataforma que te lleva a mejores destinos”.

Champions League Fútbol Internacional PSG Arsenal
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