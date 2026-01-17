Cerro Porteño y todo su potencial ante San Lorenzo

Cerro Porteño buscará este sábado a partir de las 20:00 limpiar su imagen como supercampeón del fútbol paraguayo enfrentando a San Lorenzo de Almagro presentando en cancha su máximo potencial.

El técnico uruguayo Jorge Bava pondrá lo mejor que tiene tras el papelón sufrido el pasado martes ante Huracán (derrota 4-0) con un equipo de jugadores juveniles y experimentados que no tenían muchas oportunidades.

Será la segunda y última presentación de Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata. El Ciclón buscará demostrar por qué fue el último supercampeón del fútbol paraguayo.

Detalles del partido:

Cerro Porteño vs. San Lorenzo de Almagro

Hora; 20:00.

Estadio: Alfredo Viera, Montevideo.