17 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño y todo su potencial ante San Lorenzo

Cerro Porteño enfrenta este sábado a San Lorenzo de Argentina en su segunda y última presentación en la Serie Río de la Plata.

Enero 17, 2026 09:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Martín Arias se prepara para ser titular en Cerro Porteñ

Cerro Porteño buscará este sábado a partir de las 20:00 limpiar su imagen como supercampeón del fútbol paraguayo enfrentando a San Lorenzo de Almagro presentando en cancha su máximo potencial.

El técnico uruguayo Jorge Bava pondrá lo mejor que tiene tras el papelón sufrido el pasado martes ante Huracán (derrota 4-0) con un equipo de jugadores juveniles y experimentados que no tenían muchas oportunidades.

Será la segunda y última presentación de Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata. El Ciclón buscará demostrar por qué fue el último supercampeón del fútbol paraguayo.

Detalles del partido:

Cerro Porteño vs. San Lorenzo de Almagro

Hora; 20:00.

Estadio: Alfredo Viera, Montevideo.

Cerro Porteño San Lorenzo Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos rejala cerro
Cerro Porteño
Reguera y Rejala inscribieron sus candidaturas para la Asamblea en Cerro
Los candidatos pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en la Asamblea de elección de autoridades que se desarrollará el próximo 31 de enero.
Enero 16, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Caso Vegetti: “Se destraba a más tardar hoy o mañana”
Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, la situación de Pablo Vegetti con Vasco da Gama “se destraba a más tardar hoy o mañana”.
Enero 16, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz volverán a juntarse en Cerro Porteño
Cerro Porteño está para cerrar el fichaje de Pablo Vegetti, el goleador que estuvo rompiendo redes en Vasco da Gama, y así volverá a coincidir con Mateo Klimowicz, con quien hizo dupla en Instituto de Córdoba.
Enero 16, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Pablo Vegetti necesitó segundos para mostrar toda su gran calidad
El delantero argentino Pablo Vegetti ingresó de recambio en Vasco da Gama y necesitó escasos segundos para demostrar su enorme jerarquía. Los hinchas de cerro se ilusionan.
Enero 16, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Pablo Vegetti nos va a dar una mano enorme”
En las próximas horas se confirmará la llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño y desde el club están muy ilusionados con eso. “Creo que va a ser un jugador que nos va a dar una mano enorme si se llega a concretar”, dijo Enrique Biedermann, directivo azulgrana.
Enero 15, 2026 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Cerro Porteño
Héctor Bobadilla lleva sus goles al fútbol argentino
El delantero Héctor Bobadilla extendió su contrato con Cerro Porteño y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador de Platense de Argentina.
Enero 15, 2026 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
