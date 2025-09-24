24 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño recupera a sus soldados

Cerro Porteño tendrá como mínimo dos retornos para el partido ante Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura.

Septiembre 24, 2025 03:17 p. m. 
Por Redacción D10
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg

Vuelve. El gordito Ignacio Aliseda retorna en Cerro Porteño tras superar su lesión.



A la espera del nuevo entrenador Jorge Bava, el paraguayo Jorge Achucarro dirigirá a Cerro Porteño en el partido del sábado a las 19:00 ante Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura.

Para el duelo ante los auriazules, Jorge Achucarro contará con los retornos de Ignacio Aliseada y Federico Carrizo, ambos plenamente recuperados de sus lesiones.

Retornos importantes para las aspiraciones de Cerro Porteño en este torneo Clausura donde marcha como escolta del líder Guaraní con 3 puntos de diferencia a favor del aborigen.

A los retornos de Aliseada y Carrizo se les podría sumar los de Robert Piris Da Motta, Juan Manuel Iturbe y Sergio Araujo, todos ellos serán exigidos en el entrenamiento del jueves y de encontrarse a plenitud, podrían estar a disposición del entrenador azulgrana.

Cerro Porteño Torneo Clausura Luqueño
Redacción D10
