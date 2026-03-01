2 de Mayo encuentra consuelo en el Apertura

2 de Mayo tuvo que esperar hasta la fecha 8 del torneo Apertura para obtener su primera victoria en el certamen y justo en la semana en la que cayó eliminado en penales ante Sporting Cristal por la Fase 2 de la Conmebol Libertadores.

El solitario gol del partido fue convertido por Fernando Cáceres a los 85 minutos del compromiso disputado en el estadio Río Parapití ante una escasa concurrencia de público. El mismo que había fallado uno de los penales del Gallo Norteño ante el Cristal de Perú.

Con esta primera victoria en el certamen, 2 de Mayo sigue en la undécima posición pero ahora con 5 puntos. Trinidense quedó en el sexto lugar con 10 unidades.

La próxima fecha, la novena del torneo Apertura, 2 de Mayo visitará a Rubio Ñu y Recoleta recibirá a Ameliano.