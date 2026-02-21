Iturbe pide perdón a la hinchada

Juan Manuel Iturbe, capitán de Cerro Porteño, habló tras la derrota en el superclásico del fútbol paraguayo y lanzó un mensaje a la hinchada azulgrana. El futbolista lamentó el resultado y habló de levantar a los jugadores.

“Yo creo que, este partido y Nacional no merecimos perder. Ellos tuvieron una oportunidad e hicieron el gol. Nosotros creamos varias en el primer tiempo y en el segundo tiempo salimos a jugar con todo y ellos se tiraron para atrás para defender el resultado”, comenzó analizando el capitán azulgrana.

“No tengo palabras, solo pedir perdón a la afición que vino, que nos apoyó, que estuvo con nosotros desde la primera fecha. Decirles a ellos que vamos a revertir estas cosas. Hay que estar más fuertes y puertas cerradas hay que hablar si hay que levantarle a algunos”, agregó.

Cerro Porteño cayó por 0-1 frente a Olimpia en la fecha 6 del torneo Apertura 2026. El resultado dejó al Decano en lo más alto de la tabla de posiciones.

