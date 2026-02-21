21 feb. 2026
Cerro Porteño

Iturbe pide perdón a la hinchada

El capitán de Cerro Porteño se mostró muy sentido tras la caída en el clásico y se dirigió a la hinchada azulgrana.

Febrero 21, 2026 08:48 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 7.25.48 PM.jpeg

Iturbe tuvo un rendimiento discreto en el clásico.

Foto: Daniel Duarte - UH

Juan Manuel Iturbe, capitán de Cerro Porteño, habló tras la derrota en el superclásico del fútbol paraguayo y lanzó un mensaje a la hinchada azulgrana. El futbolista lamentó el resultado y habló de levantar a los jugadores.

“Yo creo que, este partido y Nacional no merecimos perder. Ellos tuvieron una oportunidad e hicieron el gol. Nosotros creamos varias en el primer tiempo y en el segundo tiempo salimos a jugar con todo y ellos se tiraron para atrás para defender el resultado”, comenzó analizando el capitán azulgrana.

“No tengo palabras, solo pedir perdón a la afición que vino, que nos apoyó, que estuvo con nosotros desde la primera fecha. Decirles a ellos que vamos a revertir estas cosas. Hay que estar más fuertes y puertas cerradas hay que hablar si hay que levantarle a algunos”, agregó.

Cerro Porteño cayó por 0-1 frente a Olimpia en la fecha 6 del torneo Apertura 2026. El resultado dejó al Decano en lo más alto de la tabla de posiciones.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti Crro
Cerro Porteño
El Ciclón prepara variantes en ofensiva
Cerro prepara el once, con variantes en el ataque, de cara al clásico ante Olimpia.
Febrero 19, 2026 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HBYl1FLXoAAzS1q.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño quiere cortar la racha
Cerro Porteño perfila el equipo, buscando ganar en casa tras 4 años.
Febrero 18, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63387751.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño ya piensa en el superclásico
El entrenador Jorge Bava apunta a recuperar piezas claves en el representativo azulgrana.
Febrero 17, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Cerro Porteño
Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño
VIDEO. El paraguayo Óscar Romero contó su verdad y explicó por qué decidió fichar por Huracán y no por Cerro Porteño.
Febrero 16, 2026 04:13 p. m.
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño perdió en liga cinco meses después
Tuvieron que pasar poco más de cinco meses para que Cerro Porteño vuelva a caer en un encuentro liguero.
Febrero 16, 2026 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño habilita el canje de entradas para sus socios
De cara al superclásico, Cerro Porteño habilitó este lunes el canje de entradas exclusivo para sus socios. El jueves estará para el público en general.
Febrero 16, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más