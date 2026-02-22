Bava se siente tranquilo en el cargo

El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, habló este sábado en conferencia de prensa luego de lo que fue la derrota de su equipo en el superclásico del fútbol paraguayo. El charrúa afirmó que el juego fue muy parejo y descartó ideas de renuncia.

“Yo estoy tranquilo, ocupado en ganar, salir de lo adverso. Lo del título quedó atrás y vamos por el siguiente. El siguiente está latente, en el camino tenés turbulencias y cuando termine las cosas vemos. Por suerte la calma, el trabajo, la dedicación, me han hecho terminar de buena manera”, expresó Bava en conferencia de prensa.

“Campeón invicto no podemos ser, pero campeón podemos ser y nos aferramos a eso. Eso no tenemos duda de que vamos a pelear el campeonato, esto es parte del camino. Ser autocrítico, aceptar la derrota, la crítica, seguir trabajando y esto termina cuando termina.”, subrayó.

El DT afirmó que el partido frente a Olimpia fue muy disputado, con pocos espacios para los ofensivos azulgranas y no pudieron desplegar el fútbol que esperaban. Defendió el planteamiento y los jugadores que puso en campo, pero reconoció que hay altibajos.

