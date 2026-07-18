Cerro Porteño presentó a Lucas Merolla

El zaguero central, de 31 años, Lucas Merolla, zurdo y de gran porte físico, llega procedente del Mazatlán FC de México con el objetivo de aportar experiencia, liderazgo y solidez a la última línea azulgrana.

Su contratación respondió a un pedido expreso del entrenador Ariel Holan, quien buscaba reforzar la defensa con un futbolista de trayectoria y personalidad.

Merolla cuenta con una amplia carrera en el fútbol argentino. Se inició en Deportivo Español, luego pasó por Guillermo Brown y alcanzó su mejor nivel en Huracán, club donde se consolidó como titular, llegó a ser capitán y se convirtió en uno de los máximos referentes del plantel.

Tras su destacado paso por el “Globo”, dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta del Mazatlán FC, equipo en el que militó antes de aceptar el desafío de defender los colores de Cerro Porteño.

Con su llegada, el Ciclón suma jerarquía a una zona clave del campo y satisface uno de los principales pedidos de Ariel Holan, que considera fundamental fortalecer el sector defensivo de cara a los desafíos del Torneo Clausura, la Conmebol Libertadores y la Copa Paraguay.