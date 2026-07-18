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18 jul 2026
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Lucas Merolla
Cerro Porteño
Cerro Porteño presentó a Lucas Merolla
Cerro Porteño oficializó la incorporación del defensor argentino Lucas Merolla, quien se convirtió en el segundo refuerzo presentado del Ciclón para el segundo semestre de la temporada.
Julio 18, 2026 12:09 a. m.
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Redacción D10