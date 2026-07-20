20 jul 2026
Cerro Porteño

Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño

Cerro Porteño hizo oficial la incorporación de Ariel Gamarra como nuevo refuerzo de su plantel principal.

Julio 20, 2026 11:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Gamarra es nuevo jugador de Cerro Porteño.

Cerro Porteño oficializó la llegada de Ariel Gamarra como nuevo futbolista de la institución. El volante paraguayo de 23 años se suma al Ciclón tras su paso por el fútbol mexicano, donde militó en Club Puebla.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenido al Barrio, Ariel!”, confirmando así la incorporación del mediocampista formado en Argentinos Juniors.

Según lo informado, Cerro Porteño adquirió el 80% de la ficha del jugador en una operación que rondaría el millón de dólares, de acuerdo a reportes de la prensa argentina.

Gamarra firmará contrato por tres temporadas, apostando a consolidarse en el equipo azulgrana y aportar juventud y dinámica en la mitad de la cancha.

Ariel Gamarra Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
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