Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño

Cerro Porteño oficializó la llegada de Ariel Gamarra como nuevo futbolista de la institución. El volante paraguayo de 23 años se suma al Ciclón tras su paso por el fútbol mexicano, donde militó en Club Puebla.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenido al Barrio, Ariel!”, confirmando así la incorporación del mediocampista formado en Argentinos Juniors.

Según lo informado, Cerro Porteño adquirió el 80% de la ficha del jugador en una operación que rondaría el millón de dólares, de acuerdo a reportes de la prensa argentina.

Gamarra firmará contrato por tres temporadas, apostando a consolidarse en el equipo azulgrana y aportar juventud y dinámica en la mitad de la cancha.