17 jul 2026
Cerro Porteño

Ojo con las declaraciones de Aliseda

Ignacio Aliseda sorprendió con unas declaraciones tras arribar al país luego de la gira azulgrana en Buenos Aires.

Julio 17, 2026 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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Aliseda fue autor de goles importantes en la campaña del Clausura 2025.

Cerro Porteño ya se encuentra en el país tras finalizar la ronda de amistosos en Argentina. Sin embargo, unas declaraciones del jugador Ignacio Aliseda causaron revuelo al arribo del equipo a la Capital.

Tras analizar lo que fue la pretemporada y los amistosos, se descargó y dijo que no se siente importante en la institución azulgrana, pero que seguirá comprometido y trabajando.

“A mí me queda un año más de contrato, yo quiero quedarme a cumplir obviamente, pero es difícil cuando no te sentís importante en el equipo”, comenzó diciendo el argentino.

“Creo que si no me siento importante en el equipo, sinceramente, no es mi camino. Dije muchas veces, yo trato de dar lo mejor acá, sea que me toque jugar de inicio o suplente, pero si me encuentro así, difícil para mí”, agregó.

“Todos saben que llegué como un jugador que nadie lo conocía y me fui ganando el cariño de la gente. Duele un poco, pero uno sigue igual, tengo que seguir trabajando y así es la vida y el fútbol. Toca seguir trabajando y estoy 100% comprometido con la camiseta, con mis compañeros y con los hinchas”, cerró.

Cerro Porteño Ignacio Aliseda Torneo Clausura
Redacción D10
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