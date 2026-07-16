16 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro tuvo tres ausencias por molestias en el amistoso ante Vélez

Cerro Porteño no pudo utilizar a tres de sus futbolistas más importantes en el amistoso ante Vélez Sarsfield por diferentes molestias.

Julio 16, 2026 03:07 p. m. • 
Por Redacción D10
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Blas Riveros, defensor de Cerro Porteño.

@ccp1912oficial

Cerro Porteño disputó en la jornada de hoy un par de amistosos frente a Vélez Sarsfield, en el marco de su preparación, pero lo hizo con tres ausencias importantes. Blas Riveros, Agustín Almendra e Ignacio Aliseda no fueron parte de los encuentros debido a molestias físicas leves.

Desde el cuerpo técnico optaron por preservar a los futbolistas y evitar cualquier riesgo mayor, teniendo en cuenta la exigencia de la temporada y los próximos compromisos. La decisión fue meramente preventiva, por lo que no se trataría de lesiones de gravedad.

Si bien no estuvieron en cancha, se espera que los tres jugadores evolucionen favorablemente en los próximos días y puedan reincorporarse con normalidad a los trabajos del plantel.

El Ciclón no tuvo una jornada favorable en los amistosos ante Vélez y cayó en ambos compromisos. En el duelo entre los equipos principales, la derrota fue por la mínima diferencia, mientras que en el enfrentamiento de los equipos alternativos, Cerro Porteño fue superado por 3-1. El único tanto azulgrana lo convirtió Mateo Klimowicz.

De esta manera, el “Ciclón” continúa ajustando detalles en su puesta a punto, administrando cargas y cuidando a piezas clave de cara a lo que viene con la disputa del torneo Clausura, Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cerro Porteño Blas Riveros Ignacio Aliseda
Redacción D10
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