18 jul 2026
Cerro Porteño

Alexis Cañete, el tercero en ser presentado en Cerro Porteño

Cerro Porteño oficializó este sábado la incorporación del defensor Alexis Cañete, quien se convirtió en el tercer refuerzo presentado por la institución azulgrana

Julio 18, 2026 12:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alexis Cañete es nuevo jugador de Cerro Porteño.

Cerro Porteño oficializó este sábado la incorporación del defensor Alexis Cañete, quien se convirtió en el tercer refuerzo presentado por la institución azulgrana para afrontar el segundo semestre de la temporada.

El zaguero central, de 22 años, llega procedente de Nacional, club en el que mostró un importante crecimiento y se consolidó como una de las jóvenes promesas del fútbol paraguayo. Antes de su paso por la Academia, Cañete inició su carrera profesional en Rubio Ñu.

Con su presentación oficial, el defensor ya quedó a disposición del entrenador Ariel Holan, quien suma una nueva alternativa para fortalecer la última línea del equipo de cara a los desafíos que tendrá Cerro Porteño en las competencias venideras.

Alexis Cañete se convierte así en el tercer futbolista anunciado oficialmente como incorporación del Ciclón, luego de las presentaciones de los argentinos Agustín Almendra y Lucas Merolla, quienes también llegaron para reforzar el plantel azulgrana.

Cerro Porteño Alexis Cañete Torneo Clausura
Redacción D10
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