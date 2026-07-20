20 jul 2026
Cerro Porteño

Aliseda aclara sus dichos: “Me quiero quedar”

Luego de la repercusión generada por sus declaraciones, en las que había manifestado no sentirse importante en Cerro Porteño, Ignacio Aliseda salió a aclarar su postura y buscó llevar tranquilidad tanto al club como a los hinchas.

Julio 20, 2026 05:33 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ignacio Aliseda, delantero de Cerro Porteño.

El delantero Ignacio Aliseda reconoció que pudo haberse expresado de manera incorrecta y no dudó en pedir disculpas en caso de que sus palabras hayan sido malinterpretadas o hayan afectado a alguien dentro de la institución. “Yo no sé si me expresé bien o mal, pero creo que queda puerta adentro. Ahora queda hablar con ellos, a ver qué decisión tomen”, señaló en charla con los medios.

En esa misma línea, el atacante dejó en claro su deseo de continuar en el Ciclón, destacando el cariño que recibe por parte de la afición. “Yo sé que la gente me quiere, yo me quiero quedar. Capaz que me expresé un poco mal, pero el lunes (hoy) hablaremos y entraremos mejor en detalle”, agregó.

Aliseda también aseguró sentirse cómodo tanto en Paraguay como en Cerro Porteño, y adelantó que mantendrá una conversación con el entrenador Ariel Holan para definir su situación.

De esta manera, el futbolista intenta cerrar el episodio y enfocar nuevamente su presente en lo deportivo, a la espera de una resolución interna que aclare su continuidad en el club.

Ignacio Aliseda Cerro Porteño Ariel Holan
Redacción D10
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