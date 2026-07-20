Aliseda aclara sus dichos: “Me quiero quedar”

El delantero Ignacio Aliseda reconoció que pudo haberse expresado de manera incorrecta y no dudó en pedir disculpas en caso de que sus palabras hayan sido malinterpretadas o hayan afectado a alguien dentro de la institución. “Yo no sé si me expresé bien o mal, pero creo que queda puerta adentro. Ahora queda hablar con ellos, a ver qué decisión tomen”, señaló en charla con los medios.

En esa misma línea, el atacante dejó en claro su deseo de continuar en el Ciclón, destacando el cariño que recibe por parte de la afición. “Yo sé que la gente me quiere, yo me quiero quedar. Capaz que me expresé un poco mal, pero el lunes (hoy) hablaremos y entraremos mejor en detalle”, agregó.

Aliseda también aseguró sentirse cómodo tanto en Paraguay como en Cerro Porteño, y adelantó que mantendrá una conversación con el entrenador Ariel Holan para definir su situación.

De esta manera, el futbolista intenta cerrar el episodio y enfocar nuevamente su presente en lo deportivo, a la espera de una resolución interna que aclare su continuidad en el club.