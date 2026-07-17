Lucho Ortega responde a Luis Pettengill

Lucho Ortega, actual vicepresidente de Cerro Porteño, fue contundente al referirse a las críticas de Pettengill, quien había cuestionado a la actual dirigencia del club: “Leí las declaraciones de Pettengill, ¿para qué habla?”, lanzó en primera instancia, marcando su molestia.

El dirigente explicó además el contexto en el que se encontraba el plantel azulgrana: “Nosotros estábamos en Buenos Aires con el equipo”, respondiendo a las críticas de Pettengil que mencionó que los dirigentes se encontraban de paseo en el Mundial en plena pretemporada del equipo.

En esa misma línea, Ortega apuntó a la falta de información del exmandatario: “Antes de hablar tendría que interiorizarse más, por querer hablar a veces se dicen cosas que no corresponden”, expresó. Sin embargo, también buscó bajar el tono de la polémica: “No comparto lo que expresa Luis Pettengill, pero no quiero entrar en eso”.

Por otro lado, el vicepresidente destacó el trabajo realizado por el plantel en la preparación: “Tuvimos una muy buena pretemporada”, afirmó con optimismo.

Finalmente, se refirió a la situación del futbolista Ignacio Aliseda, en medio de sus declaraciones sobre su falta de protagonismo en el equipo. “Me parece que no correspondía lo que dijo, estuvo los 12 días de pretemporada y no dijo nada ahí”, indicó. Además, aclaró el presente del jugador: “Este muchacho está lesionado, no entiendo así como dice que no se le tiene en cuenta”, sentenció.