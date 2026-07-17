17 jul 2026
Cerro Porteño

Luis Pettengill incendia Barrio Obrero

El ex presidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill tuvo palabras muy fuertes contra Ariel Holan y la directiva azulgrana.

Julio 17, 2026 12:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pettengill tiró dardo para todos.

Foto: Archivo

El ex presidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y no tuvo pelos en la lengua, disparando contra el entrenador y la directiva por lo que pasa en Barrio Obrero

Lo que inició con una consulta sobre las declaraciones sobre Ignacio Aliseda, que dijo que “no se sentía importante”, terminó con una fuerte crítica por el momento que deja ver la situación.

“Eso ocurre cuando contratás un técnico de hockey para que dirija un equipo de fútbol. Digo nomás, está desarmando todo un equipo que salió vice campeón, no es que salió último. Está desarmando un equipo, va entrar, pierde tres partidos y le echás. Eso lo que siempre ocurre, pero no entiendo que están haciendo”, comenzó diciendo.

Luego apuntó contra la directiva que no está presente y se encuentra viviendo el Mundial en los Estados Unidos, cuestionó las ganas que tenían de dirigir la institución y ahora lo hacen a distancia.

“Por acá no hay ninguno luego, están todos en el Mundial. Tanto querían ser presidente, vicepresidente de Cerro y están todos por el Mundial desde el primer día. Cerro Porteño es un club grande, difícil, no es que vas a manejar de taquito. Hay que estar”, cuestionó.

Según Pettengill, lo que la directiva debería hacer es estar en la pretemporada, descontratar a los que no jugaron, reforzar mínimamente y arropar a los que están, dejando entrever que se fue Alexis Martín Arias por esa cuestión. “Hay que cuidar eso”, apuntó.

“Se le están yendo todos. El arquero no se hubiera ido. Arquero es un puesto muy importante, que se vaya tu arquero es llamativo, era titular indiscutido, anduvo bien. Cuando se te van los jugadores que tienen contrato, atenti”, dijo.

Pettengill espera estar equivocado, pero sostiene que no es fácil ensamblar un equipo y, por la forma en la que lo están realizando, no llegarían a buen puerto.

Cerro Porteño Luis Pettengill Torneo Clausura
Redacción D10
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