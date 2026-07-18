18 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño oficializa la llegada de Iván Ramírez

Cerro Porteño continúa anunciando sus refuerzos de cara al segundo semestre y este sábado presentó oficialmente al lateral Iván Ramírez.

Julio 18, 2026 02:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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Iván Ramírez, nuevo jugador de Cerro Porteño.

Cerro Porteño continúa reforzando su plantel de cara al segundo semestre y este sábado anunció oficialmente la incorporación de Iván Ramírez, experimentado lateral derecho de 31 años que llega en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con Libertad.

Ramírez arriba al Ciclón luego de una exitosa etapa en el conjunto gumarelo, donde conquistó varios títulos locales y se consolidó como una de las piezas más regulares en el sector derecho de la defensa gracias a su experiencia, despliegue y solidez.

Con su presentación, el defensor se convierte en el cuarto refuerzo oficializado por Cerro Porteño en este mercado de pases, sumándose a Agustín Almendra, Lucas Merolla y Alexis Cañete.

El futbolista aportará jerarquía y competencia en el lateral derecho, una posición que el cuerpo técnico buscaba fortalecer para afrontar los desafíos del Torneo Clausura y los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Con su llegada, el entrenador Ariel Holan suma una nueva alternativa de experiencia para un plantel que apunta a pelear por todos los objetivos en la segunda parte de la temporada.

Iván Ramírez Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
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