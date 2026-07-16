Cerro Porteño cae en amistosos con Vélez Sarsfield

Cerro Porteño jugó este día su último par de amistosos en tierras argentinas antes de regresar al país para completar los trabajos de cara al segundo semestre del año. El Ciclón cayó frente a Vélez Sarsfield por 1-0 y 3-1. El único tanto azulgrana fue obra de Mateo Klimowicz.

El primer onceno que puso en cancha el entrenador Ariel Holan fue con Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla, Guillermo Benítez; Robert Piris Da Motta, César Bobadilla, Ariel Gamarra; Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

Para el segundo juego lo encaró con Roberto Fernández; Josué Servín, Alexis Cañete, Matías Pérez, Álvaro Espínola; Carlos Franco, Jorge Morel, Ariel Gamarra, Mateo Klimowicz; Darío Espínola y Jonatan Torres.

Previamente, Cerro Porteño se medió con Racing y Defensa y Justicia. El Azulgrana tiene la misión de conquistar el Torneo Clausura tras quedarse con las manos vacías en el primer semestre donde lo destacable fue su faceta internacional, ya que ganó el grupo de Copa Libertadores que le tocó compartir con Palmeiras, su rival nuevamente en los octavos de final del certamen continental.