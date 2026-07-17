17 jul 2026
Cerro Porteño

Agustín Almendra, el primer presentado en Cerro Porteño

Cerro Porteño empezó a anunciar de manera oficial sus refuerzos. El primero fue el volante argentino Agustín Almendra.

Julio 17, 2026 08:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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Agustín Almendra fue presentado en el Barrio.

El mediocampista argentino de 26 años, Agustín Almendra, fue presentado este viernes como nuevo refuerzo del Ciclón para la segunda parte de la temporada.

Con pasado en Boca Juniors y Racing Club, Almendra llega para fortalecer el mediocampo azulgrana y se convierte en la primera incorporación presentada oficialmente por la institución.

La dirigencia de Cerro Porteño continuará anunciando a sus nuevos refuerzos en las próximas horas, en el marco del armado del plantel para afrontar los desafíos del Torneo Clausura y las demás competencias del semestre.

Cerro Porteño Torneo Clausura Copa Libertadores
Redacción D10
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