Agustín Almendra, el primer presentado en Cerro Porteño

El mediocampista argentino de 26 años, Agustín Almendra, fue presentado este viernes como nuevo refuerzo del Ciclón para la segunda parte de la temporada.

Con pasado en Boca Juniors y Racing Club, Almendra llega para fortalecer el mediocampo azulgrana y se convierte en la primera incorporación presentada oficialmente por la institución.

La dirigencia de Cerro Porteño continuará anunciando a sus nuevos refuerzos en las próximas horas, en el marco del armado del plantel para afrontar los desafíos del Torneo Clausura y las demás competencias del semestre.