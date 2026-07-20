Vallejo escala 8 lugares y llega a un histórico puesto 63 del ranking

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años de edad, escaló un total de 8 posiciones en el ranking mundial, tras su última participación en el ATP 250 de Bastad, en Suecia.

Por su gran torneo, el tenista nacional se ubicó en el histórico puesto 63 de la clasificación, pese a caer en las semifinales frente al italiano Luciano Darderi, en un encuentro disputado el último sábado que se extendió por 2 horas y 57 minutos.

No hay descanso para Vallejo, que jugó su primera semifinal y va por más en el ciruito. El asunceno vuelve a escena este martes, pero esta vez en Austria.

El guaraní buscará hacer prevalecer su favoritismo cuando haga su estreno en el torneo de Kitzbühel, denominado oficialmente Generali Open por motivos de patrocinio, contra el tenista Kilian Feldbausch, que se disputará en tercer turno cerca de las 09:00 de la mañana.

El suizo, de 20 años de edad, llega a este compromiso proveniente de la qualy. Cabe resaltar que Feldbausch, actualmente es 284 del ranking, que sigue liderando con comodidad el italiano Jannik Sinner, seguido por el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.