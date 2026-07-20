Cerro Porteño: Vuelta a trabajos con miras al debut

Tras un fin de semana de descanso luego de su gira de preparación por Buenos Aires, Argentina, el plantel de Cerro Porteño retomará hoy los entrenamientos en Barrio Obrero, donde comenzará a enfocar todos sus esfuerzos en el debut en el torneo Clausura 2026, previsto para este viernes desde las 18:30 frente a Sportivo Trinidense en La Nueva Olla.

El Ciclón cerró su etapa de amistosos en territorio argentino con tres exigentes compromisos ante Racing Club, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield, encuentros que le sirvieron al entrenador Ariel Holan para evaluar el funcionamiento del equipo, probar variantes y seguir ensamblando un plantel que presenta varias caras nuevas de cara al segundo semestre.

En ese sentido, la dirigencia azulgrana reforzó de manera importante el plantel. Hasta el momento son siete las incorporaciones confirmadas: Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Ariel Gamarra. A ellos se suma el retorno de Derlis Rodríguez, quien vuelve a Barrio Obrero tras su préstamo en Guaraní.

Con la pretemporada prácticamente concluida, Holan dispondrá de los últimos entrenamientos para definir el equipo que saldrá al campo en el estreno del Clausura.

Domínguez es baja

Fabricio Domínguez Huertas, quien sufrió un desgarro durante la pretemporada en Buenos Aires, es baja confirmada para el debut del Ciclón en el campeonato. El lateral buscará recuperarse y llegar en condiciones, sobre todo para la serie ante Palmeiras por Copa Libertadores.