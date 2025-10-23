Cerro Porteño: Los candidatos se posicionan

Blas Reguera se posiciona como candidato a presidente de Cerro Porteño, cuyas elecciones se cumplirán en el mes de enero, dando final a la era de los Zapag, que con Juan José y Raúl alcanzaron 15 años.

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Reguera refirió: “No somos oficialistas, somos un movimiento independiente. Sí, hablé con Zapag (Juan José, actual presidente) para comentarle de mi proyecto”; agregando: “En el 2016 estuve en la directiva y antes mucho tiempo trabajando en la Fundación Azulgrana, así que tengo conocimiento de cómo se maneja la institución”.

El candidato a presidente, además, expuso: “Quiero ser un presidente cercano al socio y a los jugadores; hoy le falta a Cerro Porteño cercanía con el plantel y el asociado, para que los proyectos deportivos y de ámbito social vayan de la mano”.

Reguera también expresó: “En tres semanas hacemos el lanzamiento oficial de nuestro movimiento con los candidatos; queremos llegar con la mejor fuerza para que sea una opción confiable y que el cerrista pueda tener la seguridad de un trabajo comprometido”, informando, además: “Dani Da Rosa y Jorge Riquelme (hijo) están trabajando con nosotros, son los nombres que ya podemos adelantar para la conformación y confirmación completa que se dará a conocer en los próximos días”.

SU POSICIÓN. Rubén Recalde, otro de los candidatos a la presidencia de Cerro Porteño, líder del movimiento Mundo Cerro, oficializó su candidatura a la presidencia del club de Barrio Obrero para el periodo 2026-2029.

En conversación con FALG (1080 AM), Recalde argumentó: “Hoy confirmamos el lanzamiento oficial de la candidatura, pero en 25 días voy a dar toda la lista de candidatos porque buscamos unificar con otras listas, queremos llegar unidos para un nuevo futuro en Cerro Porteño”.

El dirigente, además, remarcó: “Vi que Reguera lanzó por redes su candidatura igualmente; eso es bueno para la competencia“, insistiendo: “Con mi equipo siempre vamos a querer poner a Cerro en primer lugar, ese será nuestro lema desde el día uno, para que el club tenga otro vez espíritu competitivo”.

Recalde también expuso: “Nosotros lo que queremos a futuro es un técnico con olor a campeón, que transmita confianza y sea un ganador, y de nuestra parte ya tenemos ya el entrenador”. Agregando acerca de lo que busca para el plantel si toma el timón de la institución azulgrana: “Queremos gladiadores y generales para pelear en la cancha, que recuperamos la mística como un equipo combativo y que pelee todo lo que dispute”, sentenció.