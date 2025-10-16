16 oct. 2025
Cerro Porteño

Fundación Club Cerro Porteño presente en congreso internacional

Por segundo año consecutivo, la Fundación Club Cerro Porteño participó del evento internacional “Gol Iberoamérica. Congreso de fútbol para el desarrollo”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación River Plate, con la colaboración de la Fundación Real Madrid y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Octubre 16, 2025 03:00 p. m.
cccongre.jpeg

El Ciclón, presente en congreso internacional.

Foto: Gentileza.

El encuentro se llevó a cabo los días lunes 6 y martes 7 de octubre, en el Estadio Mâs Monumental en Buenos Aires, Argentina.

Durante ambas jornadas, referentes de clubes, fundaciones, organismos internacionales, áreas sociales y empresas intercambiaron ideas y reflexionaron sobre el rol de este deporte como motor de transformación social. El congreso reunió a organizaciones como la Fundación Real Madrid, Fundación Athletico Paranaense, Fundación Social Argentinos Juniors, Internazionale de Milán, Gremio, Peñarol, Belgrano, Fluminense, Independiente del Valle, Fortaleza, Flamengo, Racing de Santander, Atlético Nacional de Medellín, CAF, PNUD, UNICEF, entre otras.

Al respecto, Roberto Cáceres, director ejecutivo de la Fundación CCP comentó: “El fútbol es una poderosa herramienta de transformación social, capaz de permear identidades y fortalecer el sentido de pertenencia en los barrios. A través de esta ‘pasión de multitudes’, construimos lazos, valores, proyectos y oportunidades que permiten impulsar procesos de desarrollo comunitario”.

El encuentro abordó importantes temas de la actualidad, como: el rol de los clubes para la transformación social; el sector privado como aliado estratégico; formación en contextos de vulnerabilidad social; equidad de género; racismo y discriminación; sustentabilidad; salud mental; y desafíos de la región.

La Fundación Club Cerro Porteño, representada por Roberto Cáceres y por Oliver Stanley — miembro del Consejo Administrativo de la Fundación CCP—, integró el panel “Desafíos en la educación de categorías formativas del fútbol masculino”, junto con la Fundación Argentinos Juniors y Godoy Cruz. En este espacio, reflexionaron sobre nuevas estrategias y enfoques en la enseñanza y el acompañamiento de futbolistas en etapas formativas.

“La experiencia que estamos capitalizando se centra en distintos ejes estratégicos y problemáticas comunes presentes en Sudamérica, Europa y el Caribe”, dijo el director ejecutivo. “Este espacio permite que los clubes nos sentemos a charlar sobre diferentes temáticas con el objetivo de construir una agenda de trabajo conjunta que genere impacto colectivo, más allá de los esfuerzos aislados”, agregó.

Sobre la Fundación Club Cerro Porteño

Organización sin ánimo de lucro constituida conforme a la decisión unánime de la Comisión Directiva de Cerro Porteño en el 2010. Su misión es promover el desarrollo integral de niños y jóvenes, contemplando el aspecto humano y la proyección profesional. Actualmente, brinda apoyo integral a más de 1200 deportistas.

Desde el Parque Azulgrana y el colegio técnico Centro Educativo Adriano Irala (CEAI), ofrece a los niños, niñas y jóvenes asistencia completa y un acompañamiento diario de expertos de diferentes ámbitos; como la docencia, la psicología, la medicina, la odontología y la nutrición.

Desde la perspectiva de la organización, el deporte es un medio para proveer aprendizaje y promover habilidades blandas como el trabajo en equipo, la resiliencia, la comunicación y la empatía.

Cerro Porteño Fútbol paraguayo
Más contenido de esta sección
20251011_093938.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño visita un complicado reducto
Cerro Porteño va hasta Pedro Juan Caballero para enfrentarse a 2 de Mayo en busca de otro triunfo para meterle presión al líder Guaraní.
Octubre 11, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
dacosta.jfif
Cerro Porteño
El TAS rechaza la apelación de Cerro Porteño
El TAS rechazó la apelación presentada por Cerro Porteño y confirmó la decisión de la FIFA que ordenó pagar al Bolívar por el pase de Francisco Da Costa.
Octubre 10, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1224406_13286273.jpg
Cerro Porteño
Dani Güiza y una nueva muestra de amor a Cerro Porteño
El español Dani Güiza volvió a recalcar su eterno amor a Cerro Porteño en una entrevista con Josep Pedrerol, periodista de El Chiringuito.
Octubre 09, 2025 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63387751.jpg
Cerro Porteño
Cerro intentará minimizar virtudes del Gallo
Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, ponderó las condiciones del 2 de Mayo, su próximo rival.
Octubre 09, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
G2YcL9aWEAAgurw.jpeg
Cerro Porteño
Con buenas sensaciones en Barrio Obrero
Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental sobre el presente que atraviesa el Ciclón.
Octubre 08, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
GmwNiKDWQAAltsA.jpg
Cerro Porteño
2 de Mayo quiere mayoría ante Cerro Porteño
Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, adelantó que destinarán unas 6.000 entradas para los hinchas de Cerro Porteño.
Octubre 06, 2025 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más