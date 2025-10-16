Fundación Club Cerro Porteño presente en congreso internacional

El encuentro se llevó a cabo los días lunes 6 y martes 7 de octubre, en el Estadio Mâs Monumental en Buenos Aires, Argentina.

Durante ambas jornadas, referentes de clubes, fundaciones, organismos internacionales, áreas sociales y empresas intercambiaron ideas y reflexionaron sobre el rol de este deporte como motor de transformación social. El congreso reunió a organizaciones como la Fundación Real Madrid, Fundación Athletico Paranaense, Fundación Social Argentinos Juniors, Internazionale de Milán, Gremio, Peñarol, Belgrano, Fluminense, Independiente del Valle, Fortaleza, Flamengo, Racing de Santander, Atlético Nacional de Medellín, CAF, PNUD, UNICEF, entre otras.

Al respecto, Roberto Cáceres, director ejecutivo de la Fundación CCP comentó: “El fútbol es una poderosa herramienta de transformación social, capaz de permear identidades y fortalecer el sentido de pertenencia en los barrios. A través de esta ‘pasión de multitudes’, construimos lazos, valores, proyectos y oportunidades que permiten impulsar procesos de desarrollo comunitario”.

El encuentro abordó importantes temas de la actualidad, como: el rol de los clubes para la transformación social; el sector privado como aliado estratégico; formación en contextos de vulnerabilidad social; equidad de género; racismo y discriminación; sustentabilidad; salud mental; y desafíos de la región.

La Fundación Club Cerro Porteño, representada por Roberto Cáceres y por Oliver Stanley — miembro del Consejo Administrativo de la Fundación CCP—, integró el panel “Desafíos en la educación de categorías formativas del fútbol masculino”, junto con la Fundación Argentinos Juniors y Godoy Cruz. En este espacio, reflexionaron sobre nuevas estrategias y enfoques en la enseñanza y el acompañamiento de futbolistas en etapas formativas.

“La experiencia que estamos capitalizando se centra en distintos ejes estratégicos y problemáticas comunes presentes en Sudamérica, Europa y el Caribe”, dijo el director ejecutivo. “Este espacio permite que los clubes nos sentemos a charlar sobre diferentes temáticas con el objetivo de construir una agenda de trabajo conjunta que genere impacto colectivo, más allá de los esfuerzos aislados”, agregó.

Sobre la Fundación Club Cerro Porteño

Organización sin ánimo de lucro constituida conforme a la decisión unánime de la Comisión Directiva de Cerro Porteño en el 2010. Su misión es promover el desarrollo integral de niños y jóvenes, contemplando el aspecto humano y la proyección profesional. Actualmente, brinda apoyo integral a más de 1200 deportistas.

Desde el Parque Azulgrana y el colegio técnico Centro Educativo Adriano Irala (CEAI), ofrece a los niños, niñas y jóvenes asistencia completa y un acompañamiento diario de expertos de diferentes ámbitos; como la docencia, la psicología, la medicina, la odontología y la nutrición.

Desde la perspectiva de la organización, el deporte es un medio para proveer aprendizaje y promover habilidades blandas como el trabajo en equipo, la resiliencia, la comunicación y la empatía.