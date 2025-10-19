19 oct. 2025
Cerro Porteño

“Recibimos un gol muy inocente”

Jorge Bava, DT de Cerro Porteño, reconoció que tuvo un inicio complicado y recibieron un gol con demasiada facilidad.

Octubre 19, 2025 08:36 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.44 PM.jpeg

Jorge Bava tuvo su primer clásico en el banco azulgrana.

Foto: Andrés Catalán - UH

El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, conversó en conferencia de prensa luego de lo que fue el empate frente a Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo y reconoció que hubo cuestiones que incidieron en el trámite.

“Nos costó el arranque, recibimos un gol muy inocente, una desatención. Algo que sabíamos que es una virtud de ellos. Luego el equipo se encontró, jugamos en campo rival. Nos costó el arranque, luego nos acomodamos bien”, dijo Bava frente a los medios.

El charrúa reconoció que el equipo no aprovechó tampoco las pelotas paradas que tuvo y afirmó que los equipos grandes tienen dos objetivos, uno es ganar el clásico y otro es el título. “No se pudo el clásico, queda ir por el campeonato”, tiró.

LESIONADO. El entrenador de Cerro Porteño también se refirió a la ausencia de Federico Carrizo, que no estuvo ni en el banco y generó especulaciones. Sin embargo, el DT contó que el argentino tuvo un golpe en la rodilla previo al lance y no pudo estar presente en este encuentro.

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
