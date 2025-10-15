Lo que espera Bava en el superclásico

Cerro Porteño enfrenta este domingo a las 17.30 a Olimpia en una nueva edición del superclásico, correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025. Este lance tiene especial importancia para el Ciclón que busca seguir hacia su objetivo que es levantar el título de campeón.

Al respecto, el DT Jorge Bava, habló este miércoles en conferencia de prensa y contó lo que espera de este lance que podría marcar significativamente el rumbo de la parte final de la temporada.

“Imagino un partido que se juegue a morir. Son de los clásicos más importantes de América, lo asemejo mucho al de mi país, que son partidos aparte del campeonato”, sostuvo Bava.

“Son partidos muy disputados, que para nosotros tiene una connotación especial por los puntos que son para la meta del campeonato. Tener el manto de tranquilidad, de manejar las emociones para hacer un partido inteligente y poder ganar”, subrayó.

El técnico charrúa se mostró conforme con el retorno del goleador Juan Manuel Iturbe, que ya tuvo minutos tras su lesión y cumplió con la exigencia física. En contraparte, dijo que Jorge Morel será analizado y que la idea es no forzar al jugador, atendiendo que uno de los objetivos es llegar al final de la temporada con la mayor cantidad de piezas disponibles .