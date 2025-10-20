Cerro vuelve a fallar un penal ante Olimpia tras 3 años

Un emotivo superclásico se disputó este domingo en La Nueva Olla, en donde Cerro Porteño y Olimpia terminaron empatando 1-1 en el encuentro correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025. El Ciclón tuvo nuevamente un penal a su favor, pero Gastón Olveira se lució al tapar dos veces el tiro.

El primer remate contenido se tuvo que repetir y en el segundo intento, el golero charrúa nuevamente adivinó la dirección del tiro de Jonatan Torres para mantener la ventaja que entonces tenía el franjeado en el partido.

Cerro Porteño no malograba un penal frente a Olimpia desde mayo del 2022, cuando por la última jornada de la fase de grupos Claudio Aquino no pudo batir a Olveira sobre la hora. En esa oportunidad, el Decano terminó ganando por 0-1 y clasificando para la Copa Sudamericana como uno de los terceros.

Tras ese partido, seis penales más fueron sancionados a Olimpia en superclásicos, cinco fueron convertidos por Cerro Porteño y el último contenido a Torres, cortando con la racha favorable del Ciclón luego de 3 años.