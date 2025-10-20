20 oct. 2025
Cerro Porteño

Cerro vuelve a fallar un penal ante Olimpia tras 3 años

El superclásico terminó empatado 1-1 en La Nueva Olla, con una particularidad estadística que protagoniza Gastón Olveira.

Octubre 20, 2025 11:22 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2022-06-08 at 7.08.57 PM (1).jpeg

El penal que Olveira le tapó a Claudio Aquino en el 2022.

Un emotivo superclásico se disputó este domingo en La Nueva Olla, en donde Cerro Porteño y Olimpia terminaron empatando 1-1 en el encuentro correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025. El Ciclón tuvo nuevamente un penal a su favor, pero Gastón Olveira se lució al tapar dos veces el tiro.

El primer remate contenido se tuvo que repetir y en el segundo intento, el golero charrúa nuevamente adivinó la dirección del tiro de Jonatan Torres para mantener la ventaja que entonces tenía el franjeado en el partido.

Cerro Porteño no malograba un penal frente a Olimpia desde mayo del 2022, cuando por la última jornada de la fase de grupos Claudio Aquino no pudo batir a Olveira sobre la hora. En esa oportunidad, el Decano terminó ganando por 0-1 y clasificando para la Copa Sudamericana como uno de los terceros.

Tras ese partido, seis penales más fueron sancionados a Olimpia en superclásicos, cinco fueron convertidos por Cerro Porteño y el último contenido a Torres, cortando con la racha favorable del Ciclón luego de 3 años.

Redacción D10
