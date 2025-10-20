El Bocón Torres disputó un superclásico para el olvido

Épico para Olveira, inolvidable para Torres. El Ciclón se vio favorecido con un penal en el minuto 71. El argentino tomó el balón con determinación, realizó el remate a los 74’ y el guardameta Olveira intuyó la dirección y tapó. Sin embargo, después de la revisión del VAR se determinó que hubo adelantamiento. El portero dio un salto y no dejó uno de los pies en la línea, así como indica el reglamento.

El segundo remate (76’) tuvo el mismo destino, el palo izquierdo del portero, y el uruguayo volvió a lucirse con la tapada.

Torres, a pesar de tener 11 goles marcados con el Azulgrana en 33 partidos, no ha podido celebrar su primer tanto en cuatro clásicos disputados.