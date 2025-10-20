20 oct. 2025
Cerro Porteño

El Bocón Torres disputó un superclásico para el olvido

El delantero del Ciclón, Jonatan Torres, experimentó un episodio para el olvido en el superclásico N° 329 del fútbol paraguayo: Gastón Olveira le tapó en dos oportunidades el penal cuando el partido iba 1-0 a favor de Olimpia.

Octubre 20, 2025 08:10 a. m. • 
Por Redacción D10
ACT_3168_1_63728152.JPG

Jonatan Torres malogró dos penales, en un momento clave.

Épico para Olveira, inolvidable para Torres. El Ciclón se vio favorecido con un penal en el minuto 71. El argentino tomó el balón con determinación, realizó el remate a los 74’ y el guardameta Olveira intuyó la dirección y tapó. Sin embargo, después de la revisión del VAR se determinó que hubo adelantamiento. El portero dio un salto y no dejó uno de los pies en la línea, así como indica el reglamento.

El segundo remate (76’) tuvo el mismo destino, el palo izquierdo del portero, y el uruguayo volvió a lucirse con la tapada.

Torres, a pesar de tener 11 goles marcados con el Azulgrana en 33 partidos, no ha podido celebrar su primer tanto en cuatro clásicos disputados.

Jonathan Torres Cerro Porteño Superclásico
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3PcESFXwAE2XYT.jpeg
Cerro Porteño
El Ciclón piensa en la estrategia
El Azulgrana formula la estrategia para el compromiso clave ante el Decano.
Octubre 15, 2025 06:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63387751.jpg
Cerro Porteño
El Ciclón planifica su duelo con Olimpia
Cerro Porteño apunta a recibir a Olimpia, el domingo 19 (17:30), en La Nueva Olla, sin margen para el error.
Octubre 14, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Movimiento Cerrista
Cerro Porteño
La oposición se mueve de cara a las elecciones en Cerro Porteño
En Cerro Porteño tendrá elecciones a principios de 2026 y la oposición ya se está movilizando organizando encuentros de confraternidad.
Octubre 13, 2025 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
20251011_093938.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño visita un complicado reducto
Cerro Porteño va hasta Pedro Juan Caballero para enfrentarse a 2 de Mayo en busca de otro triunfo para meterle presión al líder Guaraní.
Octubre 11, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
dacosta.jfif
Cerro Porteño
El TAS rechaza la apelación de Cerro Porteño
El TAS rechazó la apelación presentada por Cerro Porteño y confirmó la decisión de la FIFA que ordenó pagar al Bolívar por el pase de Francisco Da Costa.
Octubre 10, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1224406_13286273.jpg
Cerro Porteño
Dani Güiza y una nueva muestra de amor a Cerro Porteño
El español Dani Güiza volvió a recalcar su eterno amor a Cerro Porteño en una entrevista con Josep Pedrerol, periodista de El Chiringuito.
Octubre 09, 2025 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más