22 oct. 2025
Cerro Porteño

Federico Carrizo, fin del ciclo en Cerro Porteño

El jugador Federico Carrizo está para dejar Cerro Porteño a fin de año. Se comenta que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva y el técnico para continuar en el club hasta fin de año.

Octubre 22, 2025 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Carrizo estaría disponible para jugar hasta fin de año Cerro Porteño.

El segundo ciclo de Federico Carrizo en Cerro Porteño estaría llegando a su fin. De acuerdo con informaciones periodísticas, el jugador dejaría el club de Barrio Obrero y su futuro estaría en Libertad.

El atleta de 34 años habría charlado con la directiva y el cuerpo técnico para arreglar su salida de la institución y dejar en claro algunos puntos con respecto al contrato. Se menciona que si el jugador llegaba a cierta cantidad de partidos disputados, se activaba una renovación automática.

Gerardo Acosta, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, explicó que en un contexto parecido se “tiene que firmar algún documento para que esa cláusula de renovación automática, si se cumple una condición, no dispare y poder dejarla sin efecto”.

En caso de realizarse, Federico Carrizo estaría nuevamente disponible para el entrenador Jorge Bava hasta el final de su contrato. Desde hace meses, Libertad mostró su interés por el argentino con nacionalidad paraguaya, pero en ese mercado de pases no se pudo cerrar el acuerdo.

Federico Carrizo llegó a Cerro Porteño en enero de 2019 y su primer ciclo se acabó tras la temporada 2021. Después de seis meses en Peñarol, el futbolista retornó al Ciclón y todo indica que se marchará en diciembre.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Formulando alternativas para el onceno inicial
El plantel de Cerro Porteño se pone a punto para el compromiso que animará el domingo 19, en La Nueva Olla, desde las 17:30.
Octubre 17, 2025 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fundación Club Cerro Porteño presente en congreso internacional
Por segundo año consecutivo, la Fundación Club Cerro Porteño participó del evento internacional “Gol Iberoamérica. Congreso de fútbol para el desarrollo”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación River Plate, con la colaboración de la Fundación Real Madrid y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Octubre 16, 2025 03:00 p. m.
Cerro Porteño
El “apoyo de todos” es clave para Jorge Bava
Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, analizó el momento del Azulgrana, en la previa al clásico del domingo 19 ante Olimpia.
Octubre 16, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Lo que espera Bava en el superclásico
Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, analizó en conferencia lo que se viene en el Superclásico frente a Olimpia.
Octubre 15, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
El Ciclón piensa en la estrategia
El Azulgrana formula la estrategia para el compromiso clave ante el Decano.
Octubre 15, 2025 06:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
El Ciclón planifica su duelo con Olimpia
Cerro Porteño apunta a recibir a Olimpia, el domingo 19 (17:30), en La Nueva Olla, sin margen para el error.
Octubre 14, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
