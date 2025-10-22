Federico Carrizo, fin del ciclo en Cerro Porteño

El segundo ciclo de Federico Carrizo en Cerro Porteño estaría llegando a su fin. De acuerdo con informaciones periodísticas, el jugador dejaría el club de Barrio Obrero y su futuro estaría en Libertad.

El atleta de 34 años habría charlado con la directiva y el cuerpo técnico para arreglar su salida de la institución y dejar en claro algunos puntos con respecto al contrato. Se menciona que si el jugador llegaba a cierta cantidad de partidos disputados, se activaba una renovación automática.

Gerardo Acosta, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, explicó que en un contexto parecido se “tiene que firmar algún documento para que esa cláusula de renovación automática, si se cumple una condición, no dispare y poder dejarla sin efecto”.

En caso de realizarse, Federico Carrizo estaría nuevamente disponible para el entrenador Jorge Bava hasta el final de su contrato. Desde hace meses, Libertad mostró su interés por el argentino con nacionalidad paraguaya, pero en ese mercado de pases no se pudo cerrar el acuerdo.

Federico Carrizo llegó a Cerro Porteño en enero de 2019 y su primer ciclo se acabó tras la temporada 2021. Después de seis meses en Peñarol, el futbolista retornó al Ciclón y todo indica que se marchará en diciembre.