El Aborigen se inscribe en la fase semifinal de la Copa Py

Guaraní, el robustecido líder del Torneo Clausura 2025, venció en la noche de miércoles sin ningún sobresalto por 2-0 a River Plate y avanzó a las semifinales de la Copa Paraguay 2025.

El equipo de Víctor Bernay decidió el compromiso en el primer tiempo con dos anotaciones del juvenil Octavio Alfonso, quien celebró los goles del Aborigen a los 22 y 33 minutos, respectivamente.

En la complementaria el trámite fue mucho más tranquilo con un manejo pleno del equipo aborigen. Si bien insinuó en varias ocasiones se lo veía confiado con la ventaja conseguida en la etapa inicial de juego.

El Legendario en la semifinal se medirá ante Sportivo 2 de Mayo que este martes dejó fuera de competencia a Tembetary. Guaraní se perfila como uno de los favoritos y buscará al igual que el 2018 levantar la Copa Paraguay.