20 oct. 2025
Cerro Porteño

“Hay mucha tela por cortar”

Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental y afirmó que mantiene la fe en el campeonato.

Octubre 20, 2025 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño no tira la toalla y apunta a los dos títulos que quedan en la temporada.

Foto: Andrés Catalán- UH

El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, conversó este lunes y se refirió al clásico del fútbol paraguayo que terminó con la paridad 1-1. El dirigente dijo que no quedaron conformes por el resultado, pero mantiene la fe en que el equipo pueda campeonar.

“No salimos contentos, había 36.000 personas esperando la victoria de Cerro. Estamos a 3 puntos, Guaraní tiene partidos complicados por adelante y nosotros también. Hay mucha tela por cortar”, dijo Pettengill en la 1080 AM.

“El partido estuvo en desaprovechar las oportunidades que tuvimos y la desatención que tuvimos para el gol de Olimpia. Si corregimos eso, el torneo va quedar en carpas azulgranas”, subrayó.

RESPALDO. Pettengill se refirió a una de las situaciones que marcaron el partido y salió a respaldar al delantero Jonatan Torres. Recordó que el “Bocón” venía de convertir 5 penales y era normal que fallara en una ocasión. “Nos ha dado mucho, nos ha dado 14 goles en el año. Respaldo para él”, remarcó.

El dirigente apuntó que ahora la mirada está en conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay, en donde el jueves medirá al General Caballero y luego, el lunes, enfrentar a Nacional para seguir en la lucha por el torneo Clausura.

Redacción D10
