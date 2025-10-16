El “apoyo de todos” es clave para Jorge Bava

“El grupo está muy bien en la previa de un partido tan trascendente como este, con tanta historia, trabajando firme, duro toda la semana, recuperando piezas fundamentales que nos permitan llegar al partido de la mejor manera”, expuso el estratega uruguayo en rueda de prensa.

Acerca de cómo se puede dar el choque, Bava remarcó: “Para nosotros tiene una connotación especial que son puntos importantísimos para otro de nuestros objetivos y de nuestras metas en el campeonato, así que imagino también un partido por ese lado”.

El entrenador mandó un mensaje a la afición azulgrana a lo que argumentó: “La unión que debemos tener todas las entidades del club, es importante, lo necesitamos, los jugadores necesitamos de su apoyo. Todos juntos es la manera de lograr los objetivos”, sentenció.