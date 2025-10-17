Formulando alternativas para el onceno inicial

La principal novedad fueron los retornos del portero Roberto Fernández y del defensor Gustavo Velázquez, que estuvieron al servicio de la Selección.

El entrenador Jorge Bava define entre hoy y mañana el once para el juego ante el Decano. El equipo trabaja hoy por la tarde, y mañana por la mañana para luego quedar concentrado para el compromiso ante el Franjeado.

VARIANTES. En defensa se podrían presentar modificaciones con el retorno de Velázquez, pero como lateral por derecha, haciendo dupla Bruno Valdez y Matías Pérez.

En el medio asoma Fabricio Domínguez como alternativa para conformar la zona, por lo que Juan Manuel Iturbe, que recuperaría la titularidad, puede soltarse como acompañante de Jonatan Torres en la delantera.

El probable equipo del equipo Ciclón sería con: Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Robert Piris, Gastón Giménez y Federico Carrizo; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.