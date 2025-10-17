17 oct. 2025
Cerro Porteño

Formulando alternativas para el onceno inicial

El plantel de Cerro Porteño se pone a punto para el compromiso que animará el domingo 19, en La Nueva Olla, desde las 17:30.

Octubre 17, 2025 06:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Seguridad. Alexis Martín Arias es elemento en la portería de Cerro.

La principal novedad fueron los retornos del portero Roberto Fernández y del defensor Gustavo Velázquez, que estuvieron al servicio de la Selección.

El entrenador Jorge Bava define entre hoy y mañana el once para el juego ante el Decano. El equipo trabaja hoy por la tarde, y mañana por la mañana para luego quedar concentrado para el compromiso ante el Franjeado.

VARIANTES. En defensa se podrían presentar modificaciones con el retorno de Velázquez, pero como lateral por derecha, haciendo dupla Bruno Valdez y Matías Pérez.

En el medio asoma Fabricio Domínguez como alternativa para conformar la zona, por lo que Juan Manuel Iturbe, que recuperaría la titularidad, puede soltarse como acompañante de Jonatan Torres en la delantera.

El probable equipo del equipo Ciclón sería con: Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Robert Piris, Gastón Giménez y Federico Carrizo; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.

Cerro Porteño Superclásico Torneo Clausura
Redacción D10
Movimiento Cerrista
Cerro Porteño
La oposición se mueve de cara a las elecciones en Cerro Porteño
En Cerro Porteño tendrá elecciones a principios de 2026 y la oposición ya se está movilizando organizando encuentros de confraternidad.
Octubre 13, 2025 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño visita un complicado reducto
Cerro Porteño va hasta Pedro Juan Caballero para enfrentarse a 2 de Mayo en busca de otro triunfo para meterle presión al líder Guaraní.
Octubre 11, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
El TAS rechaza la apelación de Cerro Porteño
El TAS rechazó la apelación presentada por Cerro Porteño y confirmó la decisión de la FIFA que ordenó pagar al Bolívar por el pase de Francisco Da Costa.
Octubre 10, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Dani Güiza y una nueva muestra de amor a Cerro Porteño
El español Dani Güiza volvió a recalcar su eterno amor a Cerro Porteño en una entrevista con Josep Pedrerol, periodista de El Chiringuito.
Octubre 09, 2025 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro intentará minimizar virtudes del Gallo
Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, ponderó las condiciones del 2 de Mayo, su próximo rival.
Octubre 09, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Con buenas sensaciones en Barrio Obrero
Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental sobre el presente que atraviesa el Ciclón.
Octubre 08, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más