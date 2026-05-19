Cerro Porteño llega a Brasil con toda la ilusión

Cerro Porteño llegó a Sao Paulo, sede del partido ante Palmeiras correspondiente a la fecha 5 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

El Ciclón buscará dar la nota e imponerse ante el líder del grupo para así poder lograr su clasificación anticipada a los octavos de final de la competencia, algo que podría darse siempre y cuando Sporting Cristal puerda ante Junior de Barranquilla.

Palmeiras es líder del grupo con 8 unidades, Cerro Porteño el escolta con 7. Sporting Cristal aparece en el tercer escalón con 6 puntos y cierra Junior con solo 1 unidad.

La delegación azulgrana está compuesta por 54 personas, entre ellas 25 futbolistas que estarán a disposición del entrenador argentino Ariel Holan para este compromiso. Toda la representación se hospeda en el Hotel de Guarulhos.

Cerro Porteño y Palmeiras se medirán este miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el Allianz Parque y el arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo su compatriota Héctor Paletta.