19 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño llega a Brasil con toda la ilusión

La delegación de Cerro Porteño ya se encuentra en Brasil esperando lo que será el duelo del miércoles ante Palmeiras por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Mayo 19, 2026 07:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Manuel Iturbe es la principal carta de gol de Cerro Porteño.

Cerro Porteño llegó a Sao Paulo, sede del partido ante Palmeiras correspondiente a la fecha 5 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

El Ciclón buscará dar la nota e imponerse ante el líder del grupo para así poder lograr su clasificación anticipada a los octavos de final de la competencia, algo que podría darse siempre y cuando Sporting Cristal puerda ante Junior de Barranquilla.

Palmeiras es líder del grupo con 8 unidades, Cerro Porteño el escolta con 7. Sporting Cristal aparece en el tercer escalón con 6 puntos y cierra Junior con solo 1 unidad.

La delegación azulgrana está compuesta por 54 personas, entre ellas 25 futbolistas que estarán a disposición del entrenador argentino Ariel Holan para este compromiso. Toda la representación se hospeda en el Hotel de Guarulhos.

Cerro Porteño y Palmeiras se medirán este miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el Allianz Parque y el arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo su compatriota Héctor Paletta.

Cerro Porteño Palmeiras Libertadores
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