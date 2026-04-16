17 abr. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño lanza venta de entradas para Palmeiras

Cerro Porteño habilitó la venta de entradas para el partido de Conmebol Libertadores ante Palmeiras con una ligera reducción de costos respecto al juego con Junior de Barranquilla.

Abril 16, 2026 10:34 a. m. • 
Por Redacción D10
La Nueva Olla

Cerro Porteño quiere una Nueva Olla repleta para recibir a Palmeiras.

Cerro Porteño ya va preparándose para lo que será el duelo de la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores ante Palmeiras el miércoles 29 de abril a las 21:30 en La Nueva Olla.

La directiva puso a la venta las entradas para lo que será el vital partido ante los brasileños con una ligera reducción en los costos tomando como referencia el duelo con Junior de Barranquilla el pasado martes.

La venta arrancó hoy jueves para los socios y desde el domingo 19 de abril para los no socios. La directiva azulgrana espera mejorar el marco que se tuvo ante Junior donde se tuvieron 14.093 ingresantes.

Precio de entradas:

Gradería Norte: Socios a G. 20.000 y No Socios a G. 30.000.

Novena: Socios a G. 10.000 y No Socios a G. 20.000.

Plateas (alta y baja): Socios a G. 40.000 y No Socios a G. 60.000.

Preferencias (lateral): Socios a G. 100.000 y No Socios a G. 140.000.

Preferencias (vip): Socios a G. 120.000 y No Socios a G. 160.000.

Cerro Porteño La Nueva Olla Palmeiras
Redacción D10
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