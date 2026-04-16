Cerro Porteño lanza venta de entradas para Palmeiras

Cerro Porteño ya va preparándose para lo que será el duelo de la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores ante Palmeiras el miércoles 29 de abril a las 21:30 en La Nueva Olla.
La directiva puso a la venta las entradas para lo que será el vital partido ante los brasileños con una ligera reducción en los costos tomando como referencia el duelo con Junior de Barranquilla el pasado martes.
La venta arrancó hoy jueves para los socios y desde el domingo 19 de abril para los no socios. La directiva azulgrana espera mejorar el marco que se tuvo ante Junior donde se tuvieron 14.093 ingresantes.
Precio de entradas:
Gradería Norte: Socios a G. 20.000 y No Socios a G. 30.000.
Novena: Socios a G. 10.000 y No Socios a G. 20.000.
Plateas (alta y baja): Socios a G. 40.000 y No Socios a G. 60.000.
Preferencias (lateral): Socios a G. 100.000 y No Socios a G. 140.000.
Preferencias (vip): Socios a G. 120.000 y No Socios a G. 160.000.
✅ 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐀𝐳𝐮𝐥𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚, informamos que desde 𝐡𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 está habilitada de manera exclusiva para @SociosCCP la 𝐅𝐚𝐬𝐞 𝟏 de 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬, mientras que, desde el 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 19.04 estará habilitada 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨.… pic.twitter.com/c2PgvFZa6V— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) April 16, 2026