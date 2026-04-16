Cerro Porteño lanza venta de entradas para Palmeiras

Cerro Porteño ya va preparándose para lo que será el duelo de la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores ante Palmeiras el miércoles 29 de abril a las 21:30 en La Nueva Olla.

La directiva puso a la venta las entradas para lo que será el vital partido ante los brasileños con una ligera reducción en los costos tomando como referencia el duelo con Junior de Barranquilla el pasado martes.

La venta arrancó hoy jueves para los socios y desde el domingo 19 de abril para los no socios. La directiva azulgrana espera mejorar el marco que se tuvo ante Junior donde se tuvieron 14.093 ingresantes.

Precio de entradas:

Gradería Norte: Socios a G. 20.000 y No Socios a G. 30.000.

Novena: Socios a G. 10.000 y No Socios a G. 20.000.

Plateas (alta y baja): Socios a G. 40.000 y No Socios a G. 60.000.

Preferencias (lateral): Socios a G. 100.000 y No Socios a G. 140.000.

Preferencias (vip): Socios a G. 120.000 y No Socios a G. 160.000.